Україна цінує засудження Уругваєм агресії РФ й підтримку української держави в міжнародних організаціях, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський закликав Уругвай запровадити санкції проти Російської Федерації.

Про це глава держави повідомив у мікроблозі Twitter.

"Провів першу в історії українсько-уругвайських відносин розмову з президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу. Цінуємо засудження агресії РФ, підтримку України в міжнародних організаціях. Закликав Уругвай, як і інших партнерів у Латинській Америці, запроваджувати санкції проти агресора", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 18 липня Володимир Зеленський закликав Бразилію долучитись до санкцій проти Росії.

24 липня президент України назвав найважливіше завдання громадян української держави - берегти єдність та працювати разом на перемогу над РФ, яка здійснила повномасштабне вторгнення рано вранці 24 лютого.

Довідка. Уругвай - це держава, яка знаходиться у південно-східній частині Південної Америки. Ця країна межує з Аргентиною та Бразилією.

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