Найвищий рівень підтримки на Заході та у Центрі.

Дії президента України Володимира Зеленського підтримує понад 90% опитаних. Такі дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 26-27 лютого 2022 року.

За даними опитування, 91% українців підтримують дії президента Зеленського, з них 59% - цілком підтримують, 32% - скоріше підтримують. Не підтримують – 6%, не змогли відповісти – 3%. При цьому група "Рейтинг зазначає, що з грудня 2021 року підтримка дій президента України зросла втричі.

У всіх регіонах країни спостерігається надзвичайно високий рівень підтримки Зеленського: на Заході та у Центрі (понад 90%), на Сході та Півдні – понад 80%.

Довідка. Опитування проведено 26-27 лютого 2022 року. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

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