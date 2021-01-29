За словами президента, цей закон надає можливість українцям ухвалювати важливі рішення щодо життєдіяльності країни, а політики втрачають частину впливу, тому критикують цей закон.

Президент Володимир Зеленський привітав український народ з ухваленням закону про всеукраїнський референдум.

Про це глава держави заявив у своєму влозі.

За його словами, прийнятий Верховною Радою закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» надає можливість усім громадянам України ухвалювати важливі рішення щодо життєдіяльності країни. А політики втрачають частину впливу, тому критикують цей закон.

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«Якщо помітили, то це вже певна закономірність: якщо суспільство щось підтримує, а політики проти – значить, у політиків щось хочуть забрати. Так було, коли ми скасували депутатську недоторканність, так сталося й тепер. Для декого це катастрофа, бо тепер важливі рішення зможуть приймати не вони, а всі громадяни України на референдумі», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що ухвалення закону про референдум було серед пунктів його передвиборчої програми.

«Ми це обіцяли – ми це зробили. Мої вітання народу України, мої співчуття окремим партіям», – зазначив президент.

Він додав, що деякі депутати висловлювалися проти цього закону, однак нині змінили свою позицію. Зеленський також висловив сподівання, що в майбутньому народних обранців, які швидко «перевзуваються», буде менше.

«Вважається, що найшвидша істота на планеті – це гепард. Насправді це не так – це окремі депутати і швидкість, з якою вони «перефарбовуються». Спочатку вони були категорично проти референдуму, але – бац! Вуаля! – і тепер вже ініціюють референдум з 5 питань чи зі скількох там. Думаю, мем Facepalm можна зробити офіційним логотипом цієї політичної сили. І слоган "20 років на ринку перевзувань!», - підкреслив глава держави.

Всеукраїнський референдум в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Верховна Рада ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№ 3612), внесений президентом.

Документ визначає можливість проведення електронного референдуму, але лише після ухвалення окремого закону, який врегулює всю цю процедуру.

Відповідно до закону, референдум за народною ініціативою проголошується президентом України відповідно до Конституції України. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

Відповідно до закону, на референдум виноситься тільки одне питання.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України; про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Також законом визначено питання, які не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму.

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Автор: Костянтин Гончаров