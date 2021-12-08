Під час відкриття сесії Київради мер закликав депутатів почати роботу з гімну України. Однак апаратура підвела й музичний супровід не увімкнувся.

Мер Києва Віталій Кличко знову заспівав. Цього разу він без музичного супроводу виконав гімн України під час відкриття сесії Київської міської ради.

Відео з’явилося у Telegram-каналі "Україна зараз".

Читайте такожЗ Кличком в Давосі стався словесний конфуз (відео)7 грудня під час відкриття сесії Київради мер закликав депутатів почати роботу з гімну України. Однак апаратура підвела й музичний супровід не увімкнувся.

Втім, Кличко не розгубився й закликав виконувати гімн акапельно.

"Не будемо чекати. Всі разом", - сказав Кличко й почав виконувати гімн.

До нього приєдналися колеги.

Нагадаємо, що Кличко не вперше демонструє свої вокальні здібності. 30 вересня мер відвідав концерт гурту"Карта світу", вийшов на сцену та виконав хіт "Одного дня я стану мером".

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Києва Віталій Кличко обмовився під час вистави Кубка Ліги чемпіонів у столиці помилково назвавши його "Кубком UEFA".

Автор: Марта Гичко