Про це заявив президент України на зустрічі із двопартійною делегацією Конгресу США.

Росія продовжує проводити активну кампанію з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях України, прагнучи створити привід для ескалації під виглядом "захисту російських громадян".

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі із двопартійною делегацією Конгресу США у Києві 17 січня, повідомили в Офісі глави держави.

Зеленський поінформував сенаторів про безпекову ситуацію навколо України та кроки, які сприяли б деескалації та запобіганню подальшій агресії РФ.

Він заявив про необхідність підготовки превентивного пакету санкцій проти РФ для протидії агресії. Як зазначається, під час розмови висловлювалася одностайна позиція щодо того, що газопровід "Північний потік – 2" є викликом для енергетичної безпеки України та Європи в цілому.

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Американські сенатори висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на повному та беззаперечному праві нашої держави самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, за різними даними, на окупованому Донбасі паспорти РФ отримали від 630 до 740 тисяч осіб.