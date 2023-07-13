Глава держави зауважив, що тепер Росія не може диктувати свої умови щодо приєднання країн до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за два дні саміту НАТО, який проходив у литовському Вільнюсі 11-12 липня, вдалося прибрати будь-які сумніви та двозначності щодо перспективи членства України в НАТО. Наша країна вступить до Альянсу.

"Дуже важливо: за ці два дні саміту ми прибрали будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО. Буде! Уперше не тільки всі члени Альянсу із цим згодні, але й відчутна більшість в Альянсі енергійно наближає це. Ніколи раніше слова "ви рівні серед рівних" для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно. Зараз усі розуміють: це факт – рівні серед рівних. І ми обовʼязково утвердимо цей факт нашою перемогою та вступом у НАТО", – заявив він у вечірньому відеозверненні.

Глава держави зауважив, що тепер Росія не може диктувати свої умови щодо приєднання країн до НАТО.

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"Колись господарі Росії дуже хотіли мати свій шлагбаум перед дверима НАТО. Ми залишили цю російську амбіцію на маргінесі європейської історії – за парканом нашої єдності в Європі та ширше, у вільному світі", – додав Зеленський.

Саміт НАТО: ключові моменти

На брифінгу за результатами саміту НАТО у Вільнюсі президент Зеленський наголосив, що були ухвалені рішення про надання Україні військової допомоги, яка допоможе у наближенні перемоги у війні з окупантами. За його словами, зокрема, йдеться про надання броньованих машин Bushmaster від Австралії.

Крім того, країни-члени НАТО погодилися прибрати вимогу про ПДЧ для України. Проте для вступу в Альянс необхідно виконати низку умов, серед яких, зокрема, проведення реформ в секторі оборони.

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