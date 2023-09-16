Польща і країни Балтії вмовляли Німеччину і Францію не піддаватися на вмовляння Путіна.

Тричі прем’єр-міністр Словенії Янез Янша описав події, які відбувалися на саміті НАТО в Румунії у 2008 році, на якому Україні відмовили в наданні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Словенський політик розповів, що президент США Джордж Буш сказав, що йому "не здається логічною позиція деяких європейських членів НАТО, які виступають проти розширення, коли це приносить додаткову безпеку, особливо, європейському крилу альянсу". Буш, за словами Янші, сподівався, що тодішній держсекретар Кондоліза Райс зможе переконати в цьому канцлера Німеччини Ангелу Меркель і французького президента Ніколя Саркозі, передає Голос Америки.

"Проти вступу України та Грузії виступила РФ, яка не мала права вето, але мала підтримку Німеччини та Франції", – зауважив політик.

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Янша також розповів про виступ президента РФ Володимира Путіна, якого запросили до Бухареста. "На зустрічах і на робочій вечері з усіма лідерами він влаштував шоу, яке можна підсумувати таким повідомленням: "РФ є рівноправним партнером США і ЄС. Вона співпрацює з НАТО... у війні з тероризмом...", - повідомив Янша.

Путін, пише словенський політик, заявив, що старт процесу членства України й Грузії "послабить його позиції і на зміну може прийти хтось, хто є набагато меншим партнером Заходу". Тому Путін просив лідерів у Бухаресті не починати процес членства обох країн у НАТО.

Польща та країни Балтії попереджали, що не слід піддаватися на переконання Путіна, зазначив Янша. "США були з нами. Але Німеччина та Франція наполягали на тому, щоб не ухвалювати це рішення", - повідомив він.

Словенський політик зауважив, що отриманий у Бухаресті час Путін використав не для демократизації РФ, як обіцяв, а для підготовки нападу на Грузію, "який ще більше віддалив цю країну та Україну від альянсу".

"Не давши Україні та Грузії зеленого світла на членство, світ став не безпечнішим місцем, як запевняв нас Путін, а небезпечнішим, і саме він таким його зробив", – висловив думку Янша.

"Навіть через 15 років після катастрофічної помилки Франції та Німеччини, які попалися на обман Путіна, НАТО не в змозі дати одностайно реалістичну оцінку причини агресії Росії проти України... Повну відповідальність несе РФ... Проте ті, хто міг цьому запобігти, але не зробив цього, незважаючи на застереження, безперечно несуть частку історичної провини", – заявив Янша.

Шлях України в НАТО

Україна вже давно заявила про своє бажання вступити в Альянс. Влада розраховувала, що у 2008 році Україні дадуть План дій щодо членства в НАТО, але цього не сталося. Після того саміту розмови про вступ о НАТО зійшл нанівець.

Тільки після повномасштабного вторгнення РФ Україна знов наполегливо заявила, що має намір приєднатися до Альянсу. Це вона планує зробити після перемоги над агресором.

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