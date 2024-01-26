Попереду кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС, наголосив президент.

У Європейському Союзі офіційно розпочали скринінг українського законодавства. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю сьогоднішній початок ґрунтовної підготовки до переговорів про вступ України до ЄС. У Брюсселі офіційно розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, цей процес – результат домовленостей, досягнутих із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Давосі.

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"Попереду кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС, формування української делегації та нашої переговорної позиції. Розраховую на максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року", – додав президент.

Шлях України до ЄС: останні новини

17 січня стало відомо, що Європейська комісія розпочала працювати над проектом організаційних рамок для вступних переговорів з Україною. Про це повідомила речниця ЄК з питань розширення, сусідства та міжнародних партнерств Ана Пісонеро.

Цьому передувало рішення голів держав і урядів країн-членів ЄС щодо започаткування переговорів з Україною й Молодовою про вступ до блоку, ухвалене у грудні. Тоді Єврокомісії рекомендували затвердити організаційні аспекти для переговорного процесу.

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