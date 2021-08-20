Телеканалу можуть анулювати ліцензію через цей ефір.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував наміри Нацради з питань телебачення і радіомовлення звернутися до суду для анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" екс-нардепа Євгена Мураєва через ефір з Петром Симоненком і його висловлювань на ньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу, відповідаючи на запитання журналістки телеканалу "НАШ".

"Поки жодного документу, який стосується вашого каналу, в апараті РНБО немає... Що стосується ваших гостей: я не знаю вашої редакційної політики..., але якщо ваші гості будуть вести пропаганду проти нашої країни..., ну може тоді вам треба подивитися на цих гостей", – зазначив він.

Водночас, Данілов уточнив, що це право телеканалу запрошувати таких гостей, яких він хоче.

Читайте такожРазумков заступився за телеканал Мураєва, в якого Нацрада хоче забрати ліцензію"Але я таких гостей до себе не запрошую ніколи", – підкреслив він.

Нацрада вимагає анулювати ліцензію телеканалу "НАШ": подробиці

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення заявила, що звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу"НАШ" через ефір з Петром Симоненком та його висловлювання на ньому.

В Нацраді вважають, що 4 травня з повтором 5 травня в передачі "Марафон" були висловлювання Симоненка, "які мають ознаки прихованого заклику до розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, заснованої на нетерпимості до представників Православної церкви України, її представників та віруючих".

Тому Нацрада ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ".

Автор: Антоніна Доломанжи