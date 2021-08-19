Телеканал Мураєва не усунув порушення, за які отримав штрафні санкції.

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення позиватиметься до суду з вимогою анулювати ліцензію телеканала "НАШ" Євгена Мураєва.

Про це повідомляє Детектор медіа.

За рішення члени регулятора проголосували одноголосно.

Телеканал Мураєва не усунув порушення, за які отримав штрафні санкції. Йдеться про ефір 4 травня 2021 року, де гостем студії був лідер забороненої в Україні комуністичної партії Петро Симоненко. Політик вороже висловлювався про Православну церкву України.

Читайте такожСоціологи назвали лідерів президентського рейтингуВодночас регулятор ще раз перевірить телеканали "НАШ" і "Максі-ТВ", про що йдеться у повідомленні на сайті Нацради.

Нацрада зафіксувала мову ворожнечі у висловлюваннях Олени Бондаренко, які прозвучали в передачі "Важливе" 28 липня.

Колишня регіоналка заявила, що права російськомовних в Україні нібито пригнічують на користь україномовних.

Скандали з НАШ

В ефірі телеканалу Мураєва регулярно фіксують спотворене висвітлення політичної ситуації в Україні. Телеканал часто практикує "спілкування" з нібито мешканцями окупованих територій, які вороже висловлюються щодо української влади та українців.

Ведучі НАШ також спілкувалися з ватажками "ЛДНР", при цьому ніяк не заперечуючи і не спростовуючи почуті фейки. Крім того, поширювали відверту брехню на користь Путіна.

Автор: Яна Ставська