Онлайн-маркетплейс LeBoutique став частиною групи DCH Олександра Ярославського.

Група DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського стала власником популярного українського онлайн-маркетплейсу LeBoutique.

Про угоду з придбання цього онлайн-бізнесу група повідомила на своєму офіційному сайті.

"Група DCH придбала у приватних інвесторів 100% корпоративних прав онлайн-маркетплейсу LeBoutique, одного з провідних гравців українського онлайн-fashion-рітейлу. DCH планує розвивати платформу LeBoutique з метою закріплення за нею статусу галузевого лідера і створення сучасного і зручного для користувачів українського онлайн-продукту", - сказано в повідомленні.

LeBoutique - один з найпопулярніших українських онлайнових торгових майданчиків, що спеціалізується на продажу одягу, взуття, сумок і аксесуарів від відомих західних і українських брендів.

DCH бачить в цій угоді можливості для спільного динамічного розвитку інших бізнесів Групи Ярославського.

"Інвестиція в LeBoutique є логічним продовженням стратегії DCH, спрямованої на розвиток онлайн-каналів продажів на додаток до існуючих офф-лайн торгових майданчиків», - повідомляє група Ярославського. Як відомо, DCH володіє сучасними торгово-розважальними центрами Караван в найбільших мегаполісах України - Києві, Харкові та Дніпрі.

"Очікується позитивна Синергія онлайн-маркетплейсу з банком "Кредит Дніпро" в частині обробки платежів і продуктів споживчого кредитування для клієнтів", - відзначили в DCH про можливості співпраці між бізнесами групи.

Олександр Ярославський, український бізнесмен, що входить за розміром статків в ТОП-10 списку Forbes Ukraine. Володіє групою DCH (dch.com.ua), що об'єднує активи у сфері фінансів, промисловості та гірничо-видобувної індустрії, транспорті, будівництві та девелопменті.

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Автор: УНІАН