Трансфер влади може стати порятунком для Росії.

Росія загнала себе в глухий кут, але вона ще може вийти з війни і не розвалитися. Для цього потрібно буде, зокрема, усунути російського диктатора Володимира Путіна від влади.

Таку думку в інтерв’ю Наталії Мосейчук висловив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Росія не може саме зараз зупинитись, бо це тільки пришвидшить її розділення і руйнацію. Росія загнала себе в глухий кут, з нього ще реально вийти. Це визнання, що все це сталося помилково, вихід за адмінкордони 1991 року і початок вибудовування якогось діалогу з усім світом. Але це автоматично означає трансфер влади", – каже Буданов.

За його словами, певні підготовчі процеси до усунення Путіна від влади вже йдуть.

"Є суперництво, це не один кандидат [в наступники Путіна], їх кілька. Про певних з них інформація в ЗМІ просочується, певних – ні", – переконаний очільник розвідки.

Буданов вважає, що трансфер влади може мати позитивні наслідки для України за певних умов.

"Він дасть Україні плюс лише в одному випадку – якщо вони приймуть цю парадигму сприйняття світу, захочуть видозмінитися. Це перша умова. Друга – ми чітко зробимо висновки про те, що було ці всі роки, і будемо правильно вибудовувати наше життя. У всіх інших випадках це нічого не змінить", – зазначив він.

Зміна влади в Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України все частіше лунають прогнози щодо того, що президента РФ Володимира Путіна може бути усунуто від влади або навіть вбито.

Експерти припускають, що режим президента Росії Володимира Путіна може "розсипатися" в результаті перевороту.

Зокрема, Путіна можуть почати переконувати піти з посади, щоб зняти частину санкцій проти РФ.

Припускають, що в такому разі на його місце можуть поставити прем'єра РФ Михайла Мішустіна, як очільник уряду, він за Конституцією може стати т.в.о. президента.

Раніше екс-депутат Державної Думи Ілля Пономарьов заявляв, що якщо замість президента Росії Володимира Путіна до влади прийде його конституційний наступник - прем'єр-міністр Михайло Мішустін, то він намагатиметься зупинити бойові дії в Україні.

Пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс переконана, що на сьогодні в Російській Федерації не видно наступника президента Володимира Путіна, чиє правління було б безпечним для України.

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