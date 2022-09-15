ЄС закликає РФ негайно і беззастережно вивести всі свої війська і техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти російських громадян за вторгнення в Україну ще на півроку.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

"Рада ухвалила сьогодні рішення продовжити термін дії обмежувальних заходів щодо осіб, винних у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2023 року", - йдеться в повідомленні. Відео дня

Існуючі обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів вказаним фізичним і юридичним особам.

Санкції як і раніше будуть застосовуватися до 1206 фізичних і 108 юридичних осіб РФ.

ЄС рішуче засуджує невибіркові атаки Росії на цивільне населення і цивільну інфраструктуру та закликає Росію негайно і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Міжнародне гуманітарне право має дотримуватися. Росія, Білорусь і всі винні у військових злочинах будуть притягнуті до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права. Європейський Союз непохитний у своєму прагненні допомогти Україні здійснити її невід'ємне право на самооборону від російської агресії і побудувати мирне, демократичне і процвітаюче майбутнє", - йдеться в тексті заяви.

Після 24 лютого 2022 року у відповідь на військову агресію Росії проти України ЄС різко розширив санкції проти Росії.

На додаток до санкцій щодо високопоставлених політичних представників, олігархів, військових і пропагандистів, ЄС ухвалив безпрецедентні заходи з метою значного ослаблення економіки Росії, позбавлення її найважливіших технологій і ринків і значного обмеження її здатності вести війну.

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