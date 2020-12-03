Віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель вкотре наголосив, що Європейський Союз підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідна політична воля усіх сторін.

Читайте такожОкупанти на Донбасі гатили з АГС та застосовували заборонені міниЯк передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, яке відбувається у форматі відеоконференції.

"Нам потрібне довгострокове політичне рішення для досягнення стабільного миру на сході України. Це вимагатиме політичної волі усіх сторін конфлікту, й у зв'язку з цим виконання Мінських угод у повному обсязі є ключовою умовою", - наголосив високий представник ЄС.

Він констатував, що Крим і місто Севастополь залишаються анексованими Росією.

Боррель вкотре наголосив, що Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Російська агресія: окупація Криму і війна на Донбасі

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко