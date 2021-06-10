Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що тема Росії стане головною на саміті лідерів країн "Великої сімки".

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що Євросоюз розглядає Росію виключно як учасника війни на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мішель сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн з нагоди участі керівництва Євросоюзу у саміті "Великої сімки", який розпочинається завтра.

"Росія буде однією з головних тем. Партнери G7 мають єдину думку про руйнівні дії РФ. ЄС засуджує незаконні, провокативні та руйнівні дії Росії проти ЄС, його країн-членів та за межами ЄС", - наголосив Мішель.

Він нагадав, що цього тижня під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним висловив позицію Євросоюзу щодо збройного конфлікту на сході України.

"Я повторюю, що ми сприймаємо Росію як сторону конфлікту, а не як посередника. Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконну анексію Росією Криму", - заявив Мішель.

Саміт лідерів країн «Великої сімки» відбудеться в містечку Карбіс Бей в графстві Корнуолл на південному заході Англії 11-13 червня.

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Автор: Віталій Саєнко