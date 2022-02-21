Голова МЗС наголосив, що йдеться про співпрацю у військовій сфері, а не про розміщення в Україні бойових підрозділів.

Європейський Союз вирішив розгорнути в Україні дорадчо-тренувальну військову місію.

Як йдеться у заяві МЗС України, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Зокрема, за підсумками тривалих переговорів, Європейський Союз ухвалив принципове рішення про розгортання в Україні дорадчо-тренувальної військової місії, яке є важливим політичним сигналом про початок співпраці у військовій сфері.

"Ми домовилися сьогодні, що Європейський Союз розгорне в Україні дорадчо-тренувальну військову місію. Параметри цієї місії та час її розгортання ще будуть уточнюватися, але принципово рішення ухвалене", - заявив Кулеба.

Міністр підкреслив, що розгортання місії буде важливим політичним сигналом про збільшення присутності ЄС в Україні та про початок співпраці у військовій сфері.

"Ще раз наголошую: місія буде дорадчо-тренувальною, це не бойові підрозділи. Але надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого завершення. Ми дуже довго працювали з друзями в ЄС, щоб це відбулося", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився про тимчасову передислокацію службовців Нацгвардії Флориди з України. Він зазначив, що рішення було продиктоване турботою про безпеку службовців і прийнято "з метою обережності".

Також, Збройні сили Канади тимчасово передислокують частину військових з України в інші країни Європи. Там це пояснюють "складною оперативною обстановкою, пов'язаною з необґрунтованою агресією Росії проти України".

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