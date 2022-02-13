В уряді зазначили, що це не означає завершення канадської місії.

Збройні сили Канади тимчасово передислокують частину військових з України в інші країни Європи.

Про це повідомляється на сайті уряду Канади.

Тимчасову передислокацію пояснюють "складною оперативною обстановкою, пов'язаною з необґрунтованою агресією Росії проти України".

"Тимчасове переміщення персоналу Об'єднаної тактичної групи не означає закінчення місії, а скоріше дозволяє нам переорієнтувати наші зусилля, забезпечуючи при цьому безпеку військовослужбовців", - йдеться в заяві.

Читайте такожЗеленський запросив Байдена до Києва найближчими днямиВ уряді зазначили, що не обговорюватимуть кількість військових, їх місцезнаходження або наміри.

"Канадські збройні сили як і раніше прихильні народу України і своїй місії зі збільшення потенціалу і можливостей Сил безпеки України", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що посольство Канади в Україні через загрозу російській агресії призупиняє роботу в Києві, а дипломатів евакуюють до Львова.

Крім того, ряд країн світу закликали своїх дипломатів покинути Україну через високий ризик бойових дій.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент.

Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що можливе вторгнення російських військових в Україну може початися з повітряних бомбардувань і ракетних ударів.

Україна зажадала від РФ роз'яснення щодо військової діяльності біля кордонів нашої країни і на території тимчасово окупованого Криму.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина отримала від джерел у Росії та Білорусі спростування заяв про підготовлюване вторгнення в Україну.

12 лютого стало відомо, що Росія так і не надала дані по своїх військах протягом раніше відведених їй 48 годин.

Тепер Україна скликає термінову зустріч з Росією та іншими країнами-учасницями Віденського документу.