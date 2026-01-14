Тимошенко повідомили про підозру, - ЗМІ

Лідерка фракції "Батьківщина" у ВР лише розповіла,підтвердила, що був обшук в партійному офісі.

Антикорупційні органи повідомили главі фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко про підозру. Про це повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на "співрозмовника УП в політичних колах".

При цьому зазначає, що інших деталей поки невідомо.

В той же час Юлія Тимошенко в соціальних меражах повідомила про обшук в партійному офісі, але нічого не написала про те чи справді отримала підозру. За її словами, обшуки, тобто "невідкладні слідчі дії", що тривали всю ніч.

"Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників", - зазначає вона.

При цьому Тимошенко запевняє, що не було ніяких пояснень, підстав, а "лише гучні публічні заяви в Інтернет". Тимошенко називає обшук працівників антикорупційних структур "грандіозним піар-ходом".

"Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося. І хтось вирішив почати зачистку конкурентів", - пише Тимошенко.

Вона зазначає, що це не перше "політичне замовлення" проти неї.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, вчора, 13 січня, пресслужба Національного антикорупційного бюро розповіла, що керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України викрили на підкупі нардепів за голосування щодо конкретних законопроєктів. При цьому прізвище не називалося.

Зазначалося, що викрито на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів".

Попередня кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 КК України. Такі правопорушення караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

