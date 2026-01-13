Тимошенко викрили у підкупі нардепів за голосування по законопроєктах, - ЗМІ

Медіа також повідомляють про обшуки в офісі партії "Батьківщина".

Керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України викрили на підкупі нардепів за голосування щодо конкретних законопроєктів. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

"НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів", – йдеться в повідомленні.

Попередня кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 КК України. Такі правопорушення караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відео дня

Конкретних імен у НАБУ не називали. Деталі обіцяють оприлюднити згодом.

Тим часом "Українська правда" із посиланням на джерела повідомляє, що Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Зазначається, що йдеться про офіс в Києві на вулиці Турівській.

Водночас проєкт "Схеми" з посиланням на джерело в антикорупційних органах інформує, що йдеться про очільницю фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

"НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко, яка очолює фракцію "Батьківщина", підтвердило джерело "Схем" в антикорупційних органах. Більше деталей нині немає. Народна депутатка нині це не коментувала, в її фракції також нічого не повідомляли", – заявили журналісти.

Цю інформацію підтверджує і нардеп Олексій Гончаренко ("Європейська Солідарність"):

"Таки Юлія Тимошенко. Вела перемовини з декількома депутатами про перехід або неформальне долучення до фракції "Батьківщина" за гроші. Хтось з депутатів записував і передав матеріали в НАБУ", – написав він у Телеграм-каналі.

Інші гучні справи НАБУ і САП

Наприкінці грудня 2025 року стало відомо, що НАБУ і САП завершили слідство у справі колишнього віцепрем’єр-міністра України, який раніше також обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України, та ще п’ятьох осіб. Слідство інкримінує колишньому віцепрем’єру завдання державі збитків у розмірі 1 млрд грн. Тоді у ЗМІ називали імʼя Олексія Чернишова.

Раніше вони також повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за "потрібне" голосування. Фігурантами були 5 народних депутатів.

Вас також можуть зацікавити новини: