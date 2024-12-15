Українці відреагували на заяви проросійського нардепа Бойка.

Колишній нардеп від проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" і нині голова депутатської групи "Платформа за життя і мир" Юрій Бойко почав активно виставляти відео в TikTok із проросійськими наративами. Зокрема, про якихось "радикалів", які від початку повномасштабної війни почали перейменовувати міста і зносити пам'ятники, а також забороняти УПЦ і російську мову.

За словами Бойка, нібито все більше людей зараз почали "підтримувати нас - тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні і за підтримку людей". Однак багато українців виявилися незгодними.

Зокрема, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр), майор ЗСУ Максим Жорін заявив у Telegram, що подібні дії Бойка - це прямий наслідок того, що частину проросійських осіб в Україні залишили без покарання.

"Вони вже відчули запах виборів і вирішили вилізти на поверхню. Чому? Тому що їм це дозволили. Ми залишили свої сім'ї, щодня втрачаємо найкращих побратимів, ризикуємо своїм життям і здоров'ям для того, щоб захистити свою країну від ворога. Але проросійські сили в Україні - не менший ворог, ніж російські солдати на фронті. І цьому ворогу дають можливість говорити", - зазначив він.

Водночас Жорін наголосив, що підстав для затримання та арешту Бойка, як і інших діячів ОПЗЖ, - "більш ніж достатньо".

Народний депутат Роман Костенко заявив, що якщо миттєвої реакції на заяви Бойка не буде - це означатиме "повне знецінення зусиль" тих, хто загинув на війні, розпочатій Росією проти України.

"Це вдарить по моральному духу тих, хто зараз докладає надзусиль для її збереження. Також, варто нарешті перестати ставити на голосування законопроєкти, для підтримки яких потрібно звертатися по допомогу до тих, хто підтримує ворога", - наголосив Костенко у Facebook.

Українці в коментарях теж негативно відреагували на заяви Бойка, рекомендувавши йому слідувати за Медведчуком і Януковичем.

Що ще відомо про депутатів з ОПЗЖ

Раніше УНІАН повідомляв, що Нестору Шуфричу продовжили термін утримання під вартою. У вересні це зробили до 4 листопада. А потім до 5 грудня.

Крім того, під час спроби втечі до ЄС було затримано депутата Чигиринської міської ради від партії ОПЗЖ. "За даними слідства, фігурант, будучи ідеологічним прихильником рашизму, від початку повномасштабного вторгнення публічно підтримував політику Кремля", - йдеться в повідомленні СБУ.

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