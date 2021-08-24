Екс-президент розповів про спілкування на рівні глав держав під час бухарестського саміту Альянсу в 2008 році.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яку Зеленський нещодавно нагородив орденом, у 2008 році не дала добро на отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це заявив тодішній президент Віктор Ющенко в ефірі каналу "Україна 24".

Зокрема, говорячи про причини агресії РФ в Криму і на Донбасі, Ющенко зазначив, що цьому сприяв набір причин.

"З більш важливого я міг би сказати, що Путін не нападе на Польщу, Литву, як би зухвало вона не говорила на дипломатичному рівні про нього, про його політику. Путін не нападе на жодного з наших сусідів по західному кордону, до Болгарії. Тому що створена така модель, в якій знаходяться ці країни, їх чіпати небезпечно. Вони є членами НАТО...", - сказав екс-президент.

Він також висловив розчарування, що на бухарестському саміті НАТО в 2008 році Україні не дали ПДЧ через позицію керівництва Німеччини й Франції.

Читайте такожВступ до НАТО: Зеленський затвердив стратегію комунікації до 2025 року

"Не було б російсько-грузинської війни. Нас відділяло тоді буквально три місяці до того... коли Путін ще керований був, коли на Путіна можна було впливати. Але це той рубікон, коли вже на паузу стали - все, можна писати, що ви програли. У мене багато розчарувань було в той день. Бо ту резолюцію, яку Альянс роздав... коли я її читав, мені здавалося, що це fata morgana якась, такого не може бути. Навіщо тоді саміт скликати, якщо виноситься таке рішення?",- розмірковує він.

Він також назвав причину, по якій Меркель нібито відмовилася підтримати ПДЧ для України.

"Ми зібралися - 7-8 президентів - і пішли до Меркель. Саркозі покинув зал, не захотів спілкуватися. А з Меркель відбувся дуже короткий, хвилин на 5, діалог. Вона каже: пане президенте, одна з проблем, яка нас зупиняє, це те, що на сьогодні тільки третина українців поділяють проект НАТО", - сказав він.

Ющенко додав, що намагався пояснити їй зростання підтримки інтеграції в НАТО серед українців і навіть наводив у приклад Іспанію. Там на момент вступу до Альянсу цю ідею підтримувало всього 17% населення.

"Наша розмова на цьому закінчилася. Для мене аргументи, які Меркель висловила тоді, до сьогоднішнього дня не прийняті й неприйнятні. Це слабкі аргументи, на яких не могло базуватися те рішення", - резюмував третій президент України.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Автор: Юрій Годован