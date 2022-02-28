З 1 березня 2022 року в Києві заборонено продаж алкоголю.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму зверненні.
"З завтрашнього дня в столиці суворо забороняється продаж алкогольних напоїв. Зовсім. Окремо звертаю увагу власників магазинів і мереж аптек. Підняття цін на продукти, товари першої необхідності та ліки, користуючись ситуацією, під час війни не краще мародерства", - заявив Кличко.
Також Віталій Кличко нагадав, що цивільні особи, які будуть пересуватися по місту в період комендантської години без спецперепустки, будуть вважатися членами диверсійних груп ворога.
Вийти з будинків під час комендантської години можна в разі оголошення повітряної тривоги, щоб пройти в найближче укриття.
Заборона на продаж алкоголю:
У Рівному з 28 лютого продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, на час дії воєнного стану заборонено цілодобово.