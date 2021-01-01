Вона триватиме до 31 березня 2021 року.

З 1 січня в Україні розпочинається щорічна кампанія подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Про це повідомляється на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Кампанія триватиме до 31 березня 2021 року.

В повідомленні сказано, що НАЗК працює над подальшим спрощенням декларування у 2021 році та готує нові довідкові матеріали, які стануть у пригоді під час заповнення декларацій.

Відновлення роботи Єдиного державного реєстру декларацій

31 грудня НАЗК після модернізації відновило роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Реєстр декларацій доступний для всіх користувачів. Завдяки модернізації він став зручнішим.

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Автор: Надя Пришляк