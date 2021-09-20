Арахамія шкодує, що конфлікт з головою ВР вийшов на загал.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим вестимуться приватні розмови, а потім фракція робитиме висновки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Арахамія сказав на брифінгу після засідання фракції "СН".

Арахамія зауважив, що йому неприємно, що конфлікт з головою ВР "вийшов назовні". "І що це обговорюється як в політикумі, так і серед людей. Це погано", - додав він.

"Ми будемо, звичайно, спілкуватися з паном спікером, будемо пробувати це робити приватно, а не на загал. І далі будемо робити висновки, і тоді будемо інформувати суспільство", - зазначив Арахамія.

Читайте такожРазумков прокоментував чутки про хабарі нардепам у 50-100 тисяч за їхні голосуванняВін додав, що фракція запропонує Разумкову три кандидатури на посаду апарату ВРУ, серед яких і кандидатура Штучного, який обіймав цю посаду і через конфлікт зі спікером пішов за власним бажанням.

За словами Арахамії, це покаже, чи у спікера з цього питання "колегіальна поведінка чи не колегіальна".

Як повідомляв УНІАН, в ефірі програми "Свобода слова" Разумков, його заступник Руслан Стефанчук та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеціанської комісії, попри те, що фракція "СН" виступала проти цього.

Разумков сказав, що відправив проект за зверненням чотирьох опозиційних фракцій та груп та уповноваженого ВР з прав людини. Своєю чергою, Арахамія зазначив: "Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

Згодом Арахамія прокоментував можливість відставки Разумкова: "Ми маємо таку можливість. Це реально абсолютно як сценарій, але станом на зараз такий сценарій навіть не обговорювався у нашій фракції".

Автор: Надя Пришляк