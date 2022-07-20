Євген Плінський навів інформацію про витрати міськради Дніпра.

За 4 місяці повномасштабної війни РФ проти України міськрада Дніпра витратила на піар майже 27 мільйонів гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст "Антикора" Євген Плінський.

"Піар Філатова під час "чуми"? За чотири місяці війни міськрада Дніпра витратила на піар своєї роботи майже 27 000 000.00 грн. Проаналізувавши тендери закупівлі рекламних та піар послуг влади міста Дніпро, задаєшся питанням, а чи на часі така стаття витрат бюджету міста в умовах війни?", - написав він.

Журналіст також навів приклад. На ресурсі "Обозреватель", який фігурує в договорах на закупівлю розміщення матеріалів, з березня по липень вийшло 50 публікацій про мера Дніпра Філатова.

Також Плінський навів інформацію про суми тендерів:

2 250 000 грн. на висвітлення діяльності міської ради Дніпра в мережі Facebook та Telegram 18.07.2022 (тендер завершується)

1 800 000 грн. на просування інформації діяльності міськради у соціальних мережах. 02.05.2022

2 198 139.60 грн. на рекламні та маркетингові послуги 24.06.2022

1 099 069.80 грн. на рекламні та маркетингові послуги 30.05.2022

1 099 069.80 грн. на рекламні та маркетингові послуги 04.05.2022

4 796 225.00 грн. на рекламу діяльності Дніпровської міськради в мережі інтернет 25.04.2022

456 000,00 грн. на висвітлення діяльності Дніпровської міськради в пресі 25.04.2022

1 538 130.00 грн. на висвітлення діяльності Дніпровської міськради на радіо 25.04.2022

1 408 000.00 грн. на висвітлення діяльності Дніпровської міськради на регіональних телеканалах. 25.04.2022

2 700 000,00 на висвітлення діяльності міської ради Дніпра та депутатів в мережі інтернет. 18.07.2022 (тендер завершується)

7 550 000.00 на висвітлення діяльності міської ради Дніпра та депутатів в мережі інтернет. 6.06.2022 (тендер оскаржується)

"І як вишенька на торті. Два тижні тому, пан Філатов вийшов в ЗМІ зі статтею що через позицію Прем’єра Шмигаля містам не можливо витрачати гроші на ЗСУ. Виходить що на власний піар можливо?", - написав журналіст.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Дніпрі підвищують вартість проїзду в громадському транспорті, у мерії вже пояснили причину.

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