Вартість проїзду у громадському транспорті Дніпра зросла на 5 грн.

У Дніпрі вартість проїзду в автобусах та маршрутках підвищать до 15 гривень.

Таке рішення ухвалили у Дніпровській міській раді ще минулого тижня. Наголошується, що підвищити вартість проїзду планували з 9 липня, але департаменту транспорту потрібен час на обробку пропозицій від містян, узгодження вимог та підписання угод з перевізниками.

Тариф на проїзд на міських автобусних маршрутах зросте з 10 до 15 гривень, за учнівським квитком – до 11 гривень.

Проїзд на маршрутах № 9, 77, 90, 92, 141 коштуватиме 18 гривень, а за учнівським – 13 гривень.

Вартість проїзду в електротранспорті та метро не зміниться. Для школярів за наявності учнівського квитка проїзд – безкоштовний.

Як повідомив у коментарі "Стране" заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті зумовлене різким ростом цін на пальне.

"Тепер вартість проїзду до 15 гривень, а була 10. Це рішення ухвалили минулої середи, а зумовлене воно різким підвищенням цін на пальне", - зазначив Лисенко.

Зазначимо, що здорожчання проїзду в громадському транспорті відбулося майже по всій Україні. Так, в Одесі ще з 2 липня вартість проїзду в маршрутних такси підвищиться з 10 грн до 15 грн. А в Києві проїзд у приватних маршрутках подорожчав ще з 21 травня. Відтоді замість 10 грн, за проїзд доводиться платити по 15 грн.

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