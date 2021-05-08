Президент закликав пам'ятати загиблих у Другій світовій війні.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео-звернення до Дня пам'яті і примирення. У цей день він перебуває з візитом у Луганській області.

Ролик опублікований в офіційному Telegram-каналі глави держави.

"Сьогодні, у День пам’яті та примирення, ми вклоняємося перед усіма, хто захищав від нацизму рідну українську землю, захищав світ, перед усіма, хто загинув у роки Другої світової війни", - зазначив глава держави.

Читайте такожСьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни - МЗС

Він підкреслив, що учасникам Другої світової довелося пережити вибухи, постріли, окопи, поранення, голод, бомбардування, блокади, масові розстріли, каральні операції, окупація, концтабори, газові камери, жовті зірки, гетто, Бабин Яр, полон, примусові роботи.

"Вони загинули за те, щоб кожен з нас знав, що означають ці поняття, з книжок, а не з власного досвіду. Бачив це в кіно, а не на власні очі. Вони загинули за квиток у майбутнє для нас, для своїх дітей та онуків", - сказав Зеленський.

Він нагадав про високу ціну за квиток у мирне життя.

"За квиток в цей світ (без війни, - ред.) наші предки заплатили понад 8 мільйонів. Понад 8 мільйонів людських життів. Понад 8 мільйонів загиблих українців", - підкреслив український лідер.

Глава держави наголосив, що світ має зробити все, аби не допустити такої війни у майбутньому.

"Ми не можемо уникнути війни у минулому, але маємо зробити все, щоб не допустити війни у майбутньому. Сьогодні увесь світ та всі світові лідери мають показувати, що людство вивчило урок 1939-1945 років. Вивчило назавжди і не допустить подібного ніколи знову", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що День пам'яті і примирення в Україні відзначають не для того, щоб замінити 9 травня. Водночас він закликав не забувати історію та "зрозуміти її повніше".

Україна відзначає День пам’яті та примирення

Україна сьогодні разом із країнами Європи відзначає День пам’яті та примирення.

Ця дата встановлена указом президента України «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі і 70-ї річниці завершення Другої світової війни».

Символом пам’яті жертв війни в Україні став червоний мак, як і в багатьох країнах Європи.

Як повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України з посиланням на заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, сьогодні в державі з нагоди Дня пам’яті та примирення заплановано 341 захід за участю понад 13 тисяч громадян. За порядком стежитимуть понад 2 тис. правоохоронців.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко