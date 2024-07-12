Зеленський не терпить професійної непідготовленості, за що може виставити радників та посадовців за двері.

Президент Володимир Зеленський не толерантний до підлеглих, які демонструють професійну непідготовленість.

Про це пише Reuters з посиланням на неназваних посадовців з команди президента, Зеленський накаже посадовцям і радникам вийти з кімнати, якщо відчує, що вони не повністю готові. Зокрема, президент розчаровано звільнив своїх помічників під час зустрічі на початку цього року для планування інформаційної кампанії навколо мобілізації.

"Якщо він побачить, що люди не підготовлені або суперечать один одному, він скаже: "Забирайтеся звідси. У мене немає на це часу", - сказав член команди на умовах анонімності. Відео дня

Багато опитаних говорили, що були вражені психічною стійкістю Зеленського та його здатністю впоратися зі своєю роллю президента України, військового головнокомандувача та посередника зі світом.

"Його пам'ять - це величезна сила. Він тримає в голові великий обсяг інформації, він дуже швидко вловлює деталі і нюанси. Цей дар прискорив його швидке оволодіння англійською мовою - я за цим спостерігав", - сказав ексміністр оборони Олексій Резніков.

Інші новини про те, як змінився Зеленський

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський значно змінився за понад два роки повномасштабної війни. Він напружений, нетерплячий, позбавлений сну.

Зеленський за час великої війни перетворився з охайного новичка у політиці в класичному костюмі "у значно старшого, задумливого чоловіка у воєнізованій формі з неголеною щетиною та темними колами під його очима", кажуть джерела з його команди та чиновники, які з ним працювали. Детальніше про це - у матеріалі.

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