Заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України буде активізовано.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №820/2022 про введення в дію рішення РНБО, яке стосується, зокрема, заборони діяльності релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в РФ.

Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року, яке набрало чинності, Кабінету Міністрів України доручено у наступні 2 місяці підготувати та внести на розгляд парламенту законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в РФ релігійних організацій. Він має бути підготований у відповідності до норм міжнародного права у сфері свободи совісті та зобов’язань України у зв’язку зі вступом до Ради Європи.

Крім цього, уряд має забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Цей музейний комплекс діє на території Києво-Печерської лаври, якою користується Українська православна церква Московського патріархату.

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Також Державній службі України з етнополітики та свободи совісті доручено у наступні 2 місяця провести релігієзнавчу експертизу Статуту про управління УПЦ МП "на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом, за необхідності вжити передбачених законом заходів".

Крім цього, Службі безпеки України разом з Національною поліцією України та іншими органами забезпечення національної безпеки доручено "активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України".

Діяльність УПЦ МП в Україні – останні новини

СБУ впродовж останніх днів проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату – у культових спорудах, на територіях монастирів та єпархій тощо.

Напередодні слідчі дії проводили на Рівненщині. У приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян Росії. У Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП згодом було виявлено документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

27 листопада правоохоронці провели слідчі дії в приміщеннях УПЦ МП в Івано-Франківську, 1 грудня – у монастирі на Закарпатті (тут черниці закликали до "пробуждения матушки-Руси").

2 грудня стало відомо, що Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні заходи на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

Низка регіонів, зокрема, Львівщина, вже ухвалили рішення про заборону діяльності УПЦ МП на своїй території.

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