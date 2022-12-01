Окрім цього, під час молебнів там згадували патріарха РПЦ Кирила.

Служба безпеки України провела перевірку у монастирі УПЦ (московського патріархату) на Закарпатті. Виявилося, що там черниці закликали до "пробуждения матушки-Руси".

Прес-служба СБУ повідомляє, що контррозвідувальні (безпекові) заходи проводилися на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Правоохоронці провели контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Це опитування пройшли понад 20 осіб.

"Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури – авторства російських діячів і видана російськими друкарнями. Серед виявленого правоохоронцями – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що Росію, Україну та Білорусь "нельзя разделить", - повідомила прес-служба.

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Окрім цього, в СБУ розповіли, що в монастирі згадували під час молебнів патріарха РПУ Кирила, хоча той "благосляв" військових РФ, аби ті вбивали українців. Керівник єпархії забороняв згадувати це ім'я, проте його ніхто не послухав. Мало того, у монастирі знайшли "пам'ятку", в якій містилася так звана аргументація тому, що від згадки Кирила нібито не можна відмовитися. Тих, хто відмовлявся прославляти патріарха РПЦ, залякували погрозами про "відсторонення від священства".

"Також під час заходів СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли "русскую землю" і закликали до "пробудження матушки-Руси". Усі матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження. Вказані безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства", - наголосили в СБУ.

Московський патріархат в Україні: обшуки та цікаві "знахідки"

Нещодавно священник показав, як у Києво-Печерській Лаврі прославляють РФ. Хор співав відверто проросійську пісню. Згодом Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ Московського патріархату Павло Лебідь опосередковано підтвердив автентичність відео з молитвою за Росію в одному з храмів лаври. Він зазначив, що отця Захарія, який виконував "світську пісню", відсторонено від ведення служб.

22 листопада стало відомо, що Служба безпеки України почала обшуки у Києво-Печерській лаврі. Правоохоронці також провели обшуки у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. У храмах знайшли проросійську літературу та мільйони готівки. У приміщенні УПЦ МП на Буковині також знайшли методички з Кремля.

25 листопада ЗМІ повідомили, що СБУ застала секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП в ліжку з хлопцем із місцевого хору. 27 листопада перевірки проходили в храмі Різдва Христового Української православної церкви Московського патріархату в Івано-Франківську.

28 листопада в об’єктах Української православної церкви Московського патріархату на Тернопільщині та Прикарпатті СБУ знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України.

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