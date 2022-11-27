Церкву оглядають за безпосередньої участі священнослужителів.

Вранці 27 листопада Служба безпеки України почала перевірки в храмі Різдва Христового Української православної церкви Московського патріархату в Івано-Франківську. Вони проводяться за участю співробітників Національної поліції, бійців Національної гвардії і священнослужителів.

Як повідомили на сторінці Управління СБУ в Івано-Франківській області в Facebook, на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ (МП) проходять контррозвідувальні заходи. Основна мета — протидія підривній та диверсійній діяльності російських спецслужб у зв'язку зі збройною агресією РФ.

За перевірками спостерігають священнослужителі Московського патріархату. Священиків також перевіряють на предмет причетності до протиправної діяльності на шкоду державі.

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"Всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства і проводяться для: перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "руского міра"; недопущення використання приміщень УПЦ для укриття громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів і тощо; забезпечення безпеки населення від провокацій і терористичних актів", — повідомили в управлінні СБУ в Івано-Франківській області.

Обшуки в храмах УПЦ МП: остання інформація

Наприкінці листопада Служба безпеки України розпочала активні обшуки храмів Української православної церкви Московського патріархату. Вони пройшли, наприклад, в Рівненській області, Чернівцях та Києво-Печерській Лаврі.

Згідно із заявами прес-центру СБУ, правоохоронці перевірили 350 церковних споруд і 850 осіб. З них 50 піддалися поглибленим контррозвідувальним допитам із застосуванням поліграфа. Співробітники Служби безпеки виявили мільйони готівки і проросійську літературу. А на території Лаври ховався 32-річний українець, який працював на інформаційне агентство РФ "Антван".

Під час обшуків у Чернівецькій єпархії УПЦ МП бійці СБУ застали архімандрита Микиту у ліжку з оголеним хлопцем. За даними ЗМІ, це 17-річний співочий у хорі.

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