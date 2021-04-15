Засідання відбудеться під головуванням Зеленського.

Під час засідання Ради національної безпеки і оборони 15 квітня планується детальне обговорення безпекової ситуації на сході країни та розгляд другого розширеного пакету персональних санкцій щодо організаторів й виконавців контрабандних схем

Читайте такожУкраїна не планує повертати окуповані території воєнним шляхом - РНБОПро це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що засідання відбудеться під головуванням президента Володимира Зеленського.

Засідання РНБО 15 квітня: порядок денний

Питання ситуація на сході країни обговорять таємно.

«Одне з ключових питань порядку денного РНБО зі зрозумілих причин буде розглянуте в таємному режимі і стосуватиметься обговорення ситуації на Донбасі. Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію за всіма актуальними напрямками, постійно корелює свої позиції з партнерами», – повідомили в Офісі президента.

Крім того, члени Ради нацбезпеки розглянуть ще один пакет санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем:

«Контрабанда, яка за десятиліття набула загрозливих масштабів, суттєво підриває нашу економічну безпеку та вимагає невідкладних рішень. Окрім спеціалізованих антиконтрабандних рішень, на засіданні будуть обговорені більш широкі питання, що стосуються економічної безпеки держави».

Серед важливих питань анонсують обговорення кібербезпеки. Окремо, в розділі «Різне», будуть винесені на розгляд членів колегіального органу спеціальні питання від Зеленського.

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Автор: Катерина Шварц