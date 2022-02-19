Зокрема, він заслухав детальні звіти про події останньої доби на сході України та інформацію від розвідувальних служб.

Після повернення з Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський у міжнародному аеропорту "Бориспіль" провів нараду з керівництвом сил безпеки та оборони.

Про це ввечері 19 лютого повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що глава держави заслухав детальні звіти про події останньої доби на сході України та стан бойової готовності військ.

"Президент отримав актуальну інформацію від розвідувальних служб щодо ситуації на території Росії та Білорусі вздовж українського кордону, а також на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей. Крім того, йшлося про нагальні проблеми гуманітарного характеру та шляхи їх розв'язання. Учасники наради обговорили можливі сценарії подальшого розвитку подій та необхідні кроки України у разі реалізації кожного з них. Володимир Зеленський дав доручення щодо актуального додаткового матеріально-технічного забезпечення військ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський 19 лютого виступив на Мюнхенській безпековій конференції, присвяченій цього року викликам, пов'язаним з можливою російською агресією проти України.

За інформацією прес-центру ООС, станом на 22:00 19 лютого на фронті зафіксовано 122 порушення режиму перемир'я, з яких 108 - із застосуванням забороненої "Мінськом" зброї. Двоє українських військових загинули, четверо поранені.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські кадрові військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб ввести в Україну збройні сили РФ під виглядом "миротворців".

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