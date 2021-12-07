Ця віртуальна зустріч була позачерговою.

Керівники генеральних штабів збройних сил країн НАТО провели віртуальну зустріч для обговорення викликів у сфері безпеки. На порядку денному була й ситуація біля кордонів України.

Про це повідомили на сайті альянсу.

У віртуальній зустрічі взяли участь 30 начальників штабів країн-союзниць. Вони заслухали інформацію верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО, а також помічника генерального секретаря альянсу з розвідки та безпеки.

Читайте такожНаступник Меркель про ризик вторгнення РФ в Україну: ніхто не має права перекроювати кордони"Начальники штабів обмінялися інформацією для досягнення спільного розуміння з метою посилення політики безпеки й оборони Альянсу. Метою зустрічі було розвинути прозорість серед союзників та узгодити поточні дії на національному рівні та на рівні альянсу", - йдеться у повідомленні.

Представник НАТО повідомив "Укрінформу", що ця зустріч була позачерговою.

"Так, вони обговорювали ситуацію, що склалася навколо кордонів України, але не лише її. Завданням було оцінити обстановку у ширшому контексті. Тому що, якщо акцентував лише на одній темі (російського, - ред.) військового нарощування навколо України, можна упустити інші важливі деталі", - повідомив співрозмовник видання.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Марта Гичко