Щоб покласти край цьому конфлікту, Україні потрібен військовий паритет з РФ, який дасть можливість протистояти їй.

Україну необхідно відбудувати за кошти, конфісковані у Росії, оскільки це буде правильно. Але для перемоги, існуючих західних санкцій недостатньо. Їх необхідно посилювати.

Про це написав Голова Офісу президента Андрій Єрмак у колонці для corriere.it.

Він зазначив, що розуміє, що антиросійські санкційні обмеження багато коштують українським союзникам. "Я також знаю, що дехто починає замислюватися, чи варто воно їх зусиль: я підозрюю, що хтось може вважати, що вторгнення в Україну - це не що інше, як сварка в далекій країні, між людьми, про яких вони нічого не знають", - написав Єрмак.

При цьому він зазначив, що боротьба України сьогодні - це боротьба і західних країн. "Бо наші втрачені життя стануть втраченими життями європейців, якщо ми програємо", - підкреслив він.

Єрмак пояснив, що якщо РФ переможе, безпека Заходу і міжнародний порядок будуть зруйновані. І Росія не зупиниться.

"Я чітко говорю це нашим друзям, які зібралися сьогодні на саміті G7. Зараз ми можемо перемогти РФ за допомогою широкомасштабних санкцій і посилення військової підтримки України. Щоб покласти край цьому конфлікту, нам потрібен військовий паритет з РФ, який має надати Україні можливість протистояти звичайній агресії та зробити її ціну неприйнятною для РФ", - сказав Єрмак.

Щодо санкцій Єрмак зазначив, що Заходу потрібно подвоїти дію існуючих обмежень. Він вважає, що необхідно посилити енергетичні санкції, поширити їх на експорт газу, ввести обмеження для всієї банківської системи РФ.

"Нам потрібно показати силу у питанні розблокування наших портів. І дати Україні більше важкої зброї. Якщо цього не робити, Росія зрозуміє це як слабкість, і вона не зупиниться. Сьогодні потрібна сила, щоб перемогти Кремль", - сказав Єрмак.

Він також додав, що РФ має бути визнана країною-спонсором тероризму за всі злочини в Україні.

Як повідомляв УНІАН, голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на масовані ракетні удари РФ по кількох українських містах, які сталися 25 червня. "Десятки ракет випущені росіянами по нашій території цього ранку. Вони продовжують використовувати територію білорусі, в них багато ракет, включно зі старими, технологічно відсталими", - зазначив Єрмак.

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