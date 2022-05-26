Законопроектом також пропонується розширити перелік підстав для припинення громадянства України.

У Верховній Раді зареєстровано проект закону про внесення змін до деяких законів щодо санкційної політики України стосовно Білорусі.

Текст законопроекту №7411 оприлюднено на сайті парламенту.

Метою законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, є запровадження Україною спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів стосовно Білорусі. Вони передбачають, зокрема, визначення правових засад та закріплення на законодавчому рівні механізму примусового вилучення об'єктів права власності Білорусі як держави, яка активно підтримує воєнну агресію Росії проти України, та її резидентів.

Також йдеться про розширення переліку суб'єктів, до яких застосовуються санкції з метою захисту національних інтересів, нацбезпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства.

Крім того, йдеться про розширення переліку підстав для припинення громадянства України особами, які мають подвійне громадянство (України та Білорусі).

Так, пропонується встановити, що громадянство України припиняється внаслідок набуття громадянства (підданства) держави, яка здійснює або підтримує збройну агресію проти України.

Також пропонується визначити, що Білорусь - держава, яка підтримує Росію у збройній агресії проти України шляхом надання військам держави-агресора безперешкодного доступу до своєї території та об'єктів військової інфраструктури для здійснення атак проти України.

Також визначається, що примусове вилучення в Україні власності Росії, Білорусі та власності їхніх резидентів відбуватиметься з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна. Нині в цьому положенні йдеться лише про Росію.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб", яким спрощено процедуру конфіскації майна росіян під санкціями.

Закон встановлює новий вид санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Визначено чіткі критерії, за якими особа може бути віднесена до кола тих, на кого поширюється дія таких санкцій.

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