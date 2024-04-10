У Раді відповіли, що передбачено на такий випадок у тексті законопроекту про мобілізацію.

Комітет національної безпеки та оборони підготував остаточний варіант законопроекту про мобілізацію до другого читання. Він виключає мобілізацію українців, які до 25 років пройшли базову військову підготовку.

Основні положення документу оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко. Зазначається, що громадяни, які до 25 років пройшли базову військову підготовку, не підлягатимуть мобілізації. На службу їх можуть покликати лише добровільно.

Крім того, право на відстрочку матимуть громадяни, які доглядають осіб з інвалідністю, зокрема:

Відео дня

члени сім'ї першого ступеня спорідненості (не більше одного) з людиною з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею,

члени сім'ї другого ступеня спорідненості з такою особою (не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня спорідненості або їх підтвердженої фізичної неспроможності).

Мобілізація в Україні: важливі новини

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував дозволити мобілізацію засуджених. Проте є і обмеження. Так, мобілізацію буде заборонено для засуджених за злочини проти національної безпеки, тероризм, вбивство двох або більше людей, зґвалтування, педофілію та ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.

Крім того, в Україні запровадять смарт-мобілізацію. Нещодавно у Міноборони розповіли, що передбачатиме такий формат. Зазначається, що подати заявку на мобілізацію можна буде у два кліки.

Вас також можуть зацікавити новини: