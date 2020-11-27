Законопроектом пропонується скасувати статтю 366-1 Кримінального кодексу України.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації чиновниками.

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На сайті парламенту зареєстровано президентський законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (№4434).

Законопроектом пропонується скасувати статтю 366-1 Кримінального кодексу України і доповнити новою статтею 366-2 «Декларування недостовірної інформації», якою встановити кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також пропонується окремо визначити у статті 366-3 Кримінального кодексу України кримінальну відповідальність за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Нею пропонується передбачити, що умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України «Про запобігання корупції» карається штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

2 листопада у ВР було зареєстровано законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, скасовані Конституційним судом. Авторами проекту закону «Про відновлення дії окремих положень закону «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України» (№ 4304) є голова ВР Дмитро Разумков і члени ряду фракцій, зокрема «Євросолідарності», «Голосу» та «Слуги народу».

16 листопада Разумков повідомив, що законопроект № 4304 був розроблений та підтриманий майже всіма політичними силами у парламенті.

Він закликав створити робочу групу, яка почала б напрацьовувати законодавчі ініціативи щодо виходу держави з конституційної кризи.

18 листопада заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС.

Група до 1 грудня має розробити узгоджені законопроекти щодо внесення змін до Кримінального кодексу, законів «Про запобігання корупції» та «Про Конституційний суд України», які обумовлені рішенням КС від 27 жовтня 2020 року.

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Автор: Надя Пришляк