Рішення ухвалили одноголосно.

Сейм Литви одноголосно прийняв резолюцію, в якій закликав закрити небо над Україною.

Як повідомили на сторінці Сейму в Twitter, парламентарі у прийнятій резолюції закликали ООН вжити негайних дій для забезпечення безпольотної зони над Україною.

"Аби зупинити масову смерть цивільного населення", - зауважили в Сеймі.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував спікерці Сейму Литви Вікторії Чміліте-Нільсен та всім депутатам Сейму за солідарність з Україною.

"Закликаю інші парламенти до рішучих дій. Відкрийте свої серця - закрийте небо над Україною", - закликав Стефанчук.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня у парламенті Естонії прийняли рішення закликати НАТО закрити небо над Україною від агресора - Росії. Це було перше рішення від парламенту країни, що входить в ЄС і НАТО.

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