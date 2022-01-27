Головнокомандувач вважає, що Росія розраховує дестабілізувати Україну через політичну та економічну кризи, а ООН та ОБСЄ пасивні.

Росія робить розрахунок на політичну та економічну кризи з метою дестабілізувати ситуацію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на конференції "Гібридні виклики сучасного світу, Україна та загрози" заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Противник не досягнув своїх цілей. Особисто я вважаю, що противник робить, очевидно, свій розрахунок на те, що внаслідок гібридних дій, насамперед через політичний конфлікт і економічні проблеми, вони можуть підірвати оборону України зсередини", - сказав Залужний.

Також головнокомандувач ЗСУ відзначив пасивність ООН та ОБСЄ у питанні підтримки стримуючих безпекових норм і механізмів.

"Пробудилася агресія, пробудилася нетерпимість, людство фактично відмовляється від стримуючих норм і механізмів. Чому? Тому що, на мою суб’єктивну думку, Організація Об’єднаних Націй, вона не працює для того, щоб ці механізми підтримувати. На мою особисту думку, дійсно, я б сказав, що не зовсім відіграє ту роль, яку необхідно відігравати такій організації, як, припустімо, ОБСЄ", - зауважив Залужний.

Також він торкнувся тенденції сучасної безпекової архітектури світу в умовах гібридної агресії.

"Чітко бачимо, що таке поняття, як повага до суверенітету та непорушності кордонів, вони вже стали просто пустими словами в сучасному світі, на жаль. Отже, нас повертають у світ, де, дійсно, ми приходимо до того, що в сучасному світі буде панувати лише право сильного", - додав Залужний.

Читайте такожГоловнокомандувач ЗС України хотів би проїхатися танком Красною площею та АрбатомЯк повідомляв УНІАН, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що жодних приводів для паніки через безпекову ситуацію навколо України немає. Він також сказав, що повномасштабний наступ на Україну фізично неможливий.

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