За словами російського сенатора Володимира Джабарова, отримана відповідь Штатів не може задовольнити РФ.

Росія не прийматиме відповідь Сполучених Штатів Америки на запропоновані нею "гарантії безпеки".

Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров у коментарі федеральному агентству "РИА Новости".

За його словами, така відповідь США не може задовольнити російську владу.

"Їх відповідь нас задовольнити не може, вони зібрали все до купи - свої фантазії, претензії. Ми не приймемо таку відповідь", - заявив Джабаров.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО.

Читайте такожСША в письмовій відповіді Росії підтвердили, що двері НАТО для України відкритіЗокрема, Росія пропонувала НАТО відмовитися від прийняття України до НАТО, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Крім того, РФ пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

Сьогодні стало відомо, що посол США Джон Салліван передав МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона.

При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що публікувати свою письмову відповідь на "гарантії безпеки" Кремля Вашингтон не стане, а також закликав цього не робити й російських дипломатів.

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