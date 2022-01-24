Секретар РНБО заявив, що українцям "не треба зараз самих себе лякати".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що повномасштабний наступ на Україну фізично неможливий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Ми не бачимо жодних підстав для того, щоб були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично", - зазначив він.

Секретар РНБО підкреслив, що пересування збройних сил Росії на її території дійсно мають місце, але вони були постійно.

Водночас він зауважив, що деякі повідомлення іноземних ЗМІ про накопичення російських військ на кордоні з Україною не підтверджується українськими розвідками.

"Що стосується населення - спокій, спокій і ще раз спокій. У разі необхідності у нас є система загальнонаціонального сповіщення, ми нічого приховувати не будемо… У разі, якщо будуть якісь форс-мажорні обставини, ми чітко розуміємо, що нам треба робити... Нам не треба зараз самих себе лякати", - наголосив Данілов.

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Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що жодних приводів для паніки через безпекову ситуацію навколо України немає.

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