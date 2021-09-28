Єрмак повідомив, що замах викликав "шалену реакцію", зокрема, у Зеленського отримали багато дзвінків зі словами підтримки з боку практично всіх друзів та партнерів країни.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що українські правоохоронці працюють над розслідуванням замаху на Шефіра з колегами зі Сполучених Штатів Америки та Великої Британії.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

"Офіс президента - це не правоохоронний орган, тому ми як слухняні громадяни чекаємо, що про це нам розповість слідство. Ми як ніхто зацікавлені у тому, щоб цей злочин був розкритий. Я вважаю, що стріляли не тільки в Сергія та Олександра (водія). Це були постріли у демократію і майбутнє України. Але ми сильні і цей трусливий привіт з дев'яностих, яким хтось спробував залякати або щось показати, це марні спроби", - зазначив Єрмак.

За його словами, це означає, що Україна стоїть на вірному шляху реального реформування країни.

Читайте такожЗамах на друга та помічника Зеленського: військовий експерт вказав на нові факти про кілераОчільник Офісу президента також повідомив, що замах викликав "шалену реакцію", зокрема, у президента отримали багато дзвінків зі словами підтримки з боку практично всіх друзів та партнерів країни.

Він додав, що багато хто з них запропонував допомогу, тому наразі українські правоохоронці працюють над розслідуванням замаху і з колегами з США, і з колегами з Великої Британії.

"Впевнений, що ми дізнаємося, хто за цим стояв. Але це були сили, які не хочуть реформ в країні, які не хочуть припинення війни в нашій, які не хочуть очищення нашої країни від криміналітету", - наголосив він.

Замах на Сергія Шефіра

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення в ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Антоніна Доломанжи