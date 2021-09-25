Оновлений склад президентського кортежу рухався на Обухівській трасі у бік державних дач.

Президент Володимир Зеленський посилив додатковими машинами свій кортеж у зв’язку з нещодавнім замахом на свого помічника Сергія Шефіра.

Про це повідомляє Українська правда.

На камеру потрапив оновлений склад президентського кортежу на Обухівській трасі, що рухався у бік державних дач близько 21:00.

Видання зауважує, що глава держави тепер їздить із сиренами та мигалками, самі авто летіли на великій швидкості.

Також УП отримала у розпорядження скан наказу глави Нацполіції Ігоря Клименка, згідно з яким з 25 вересня по 8 жовтня особовий склад кримінальної поліції та слідчих підрозділів переводять на посилений режим роботи.

Рішення Клименко пояснив "загостренням криміногенної обстановки на території держави, пов'язаної з учиненням тяжких кримінальних правопорушень, у тому числі із застосуванням вогнепальної зброї, та які викликали в суспільстві значний резонанс, з метою проведення профілактичних заходів для її стабілізації".

У зв’язку з цим поліцейські працюватимуть понаднормово, але не більше 12 годин на добу та 6 днів на тиждень.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення у ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Віолетта Орлова