Олександр Іванько був доставлений вчасно на автомобілі швидкої допомоги.

Олександр Іванько, який отримав вогнепальне поранення під час замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра, знаходиться в стабільному стані. Йому зробили операцію.

Про це розповів головний лікар клінічної лікарні "Феофанія" Ігор Семенів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Пацієнт був доставлений до нас машиною швидкої допомоги з певним діагнозом. За чинним законодавством я не маю право його розголошувати. Медичну допомогу йому надали в повному обсязі. Його стан стабільний, загрози життю немає. Він знаходиться в одному з відділень інтенсивної терапії", - розповів головлікар.

При цьому він спростував, що потерпілий перебував у реанімації.

Читайте такожПолковник СБУ назвавши можливий мотив замаху на Шефіра (відео)"Коли людина надходить з таким діагнозом, то вона спочатку опиняється в операційній, а потім вже в одному з відділень інтенсивної терапії. А скільки він там пробуде, визначається його станом", - пояснив Семенів.

За його словами, операція пройшла гладко, стандартно, без будь-яких ускладнень та запевнив, що чоловікові надали всю необхідну допомогу.

"Це звичайна операція, яку ми неодноразово проводили пораненим на фронті. Таких операцій дуже багато. У пацієнта не було втрати крові. Реабілітаційний період залежить від того, як буде проходити період загоєння. Не можна виключати можливі ускладнення в результаті вогнепального поранення. Ми сподіваємося, що все заживе легко", - розповів медик.

Він зазначив, що у водія Шефіра поранення в ногу.

"Його доставили в Феофанію, тому що лікарня могла бути найближче від місця нападу або тому що він співробітник Офісу президента й знаходиться на обслуговуванні у "Феофанії", - підсумував головлікар лікарні.

Замах на радника президента Шефіра: що відомо

У середу вранці, 22 вересня, в районі села Лісники Київської області невідомі особи відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті його водій отримав три вогнепальні поранення. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Шефір після замаху перебуває в стані шоку і припускає, що злочинці могли стріляти саме по ньому, а в водія потрапили випадково.

Радник голови офісу Михайло Подоляк, коментуючи ранковий напад заявив, що для нього він є очевидною спробою демонстративного вбивства ключового члена команди.

Глава Нацполіції України Ігор Клименко назвав три версії причин замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра: тиск на вище керівництво держави; дестабілізація політичної ситуації в країні; спецслужби іноземних держав.

Автор: Анастасія Горбачова