Американські дипломати сподіваються на швидке розслідування замаху на першого помічника президента.

Посольство США в Україні відреагувало на замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. Винні у спробі вбивства мають бути притягнуті до відповідальності, вважають дипломати.

Про це повідомляє Посольство США в Україні у Twitter.

"Ми долучаємось до тих, хто засуджує напад, який стався сьогодні під Києвом на першого помічника президента України Сергія Шефіра і сподіваємось на швидке розслідування інциденту, щоб притягнути винних до відповідальності", - зазначили американські дипломати.

Читайте такожЗеленський зустрівся у Нью-Йорку з президентом Microsoft"Кримінальне насильство, у тому числі з політичною метою, ніколи не може бути виправданим. Бажаємо пораненому водію швидкого та повного одужання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 22 вересня, в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України і його друга Сергія Шефіра. В результаті був поранений водій, йому вже зробили операцію. Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК – замах на вбивство двох і більше осіб та розповіли деталі замаху. Окрім цього, полковник СБУ назвав можливий мотив замаху на Шефіра. Інцидент вже прокоментувала посол Великобританії.

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Автор: Віталій Саєнко