Водночас президент наголосив, що не відчуває жодного тиску.

Президент Володимир Зеленський заявив, що замах на вбивство його першого помічника Сергія Шефіра - це реакція на реальні зміни в державі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Дом".

"В Україні якоїсь великої фундаментальної мафії немає. Вона вся перейшла у великі фінансові групи. Звинувачувати їх прямо не буду. Я думаю, що ми будемо чекати слідства. Що стосується мого ставлення, то я вважаю, що це мав бути тиск саме на мене. Але я не відчуваю жодного тиску", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що для нього ця ситуація є важливою не лише через те, що Шефір - його друг, а через те, що "в принципі, в сучасності роблять такі спроби і такі кроки, щоб впливати".

"Впливати на мене неможливо", - наголосив президент.

Він закликав журналістів проаналізувати та порівняти риторику деяких українських та російських ЗМІ.

Читайте такожМонастирський запевнив, що спроба вбивства Шефіра не зупинить боротьбу з оргзлочинністю"Дуже цікаво, коли співпадає риторика з російської сторони і деяких українських ЗМІ, і деяких людей, які присутні серед депутатського корпусу Верховної Ради України. Мені здається, що такий аналіз допоможе й журналістам, й суспільству, й правоохоронним органам. Я без натяків. Це те, що я розумію і що я сам побачив, зокрема їхню реакцію, дуже швидку і відпрацьовану", - сказав Зеленський.

За його словами, навіть у дуже складний час після 2014 року щодо близьких до президента осіб таких дій ніколи не вчинялося.

"Тобто це говорить про реакцію на реальні зміни в державі, які ми хочемо робити... Напрямок обраний правильно... Якщо раніше все контролювалося різними групами, то сьогодні із груп це йде. Я вважаю, що це одна з ймовірних версій того, що відбулося", - пояснив президент.

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 22 вересня, в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України і його друга Сергія Шефіра. В результаті, водій отримав поранення у ногу, йому вже зробили операцію. Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК – замах на вбивство двох і більше осіб та розповіли деталі замаху. Окрім цього, полковник СБУ назвав можливий мотив замаху на Шефіра.

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Автор: Антоніна Доломанжи