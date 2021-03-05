Оприлюднено порядок денний сьогоднішнього засідання парламенту.

Сьогодні Верховна Рада України заслухає уряд про виконання плану вакцинації населення України від COVID-19.

Про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання ВР.

Депутати мають розглянути, зокрема, законопроекти про державну реєстрацію геномної інформації людини та про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

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Крім того, передбачається розгляд проекту закону щодо додаткових гарантій прав педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням COVID-19.

Серед іншого, планується розглянути проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор.

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Автор: Тетяна Поляковська