Засідання присвятять коронавірусу і можливому локдауну, уточнила депутат.

Засідання Ради нацбезпеки і оборони України, яке має пройти ввечері 19 березня, буде присвячено темі коронавірусу й можливих обмежень.

Про це повідомила нардеп з фракції "Голос" Юлія Клименко в ефірі каналу "Україна 24".

"Ходять чутки, якщо так можна сказати, тому що офіційно ще не говорили, про те, що будуть обговорювати саме небезпеку третьої хвилі, що робити з третьою хвилею коронавірусу. Тому що у нас в багатьох областях переповнені лікарні, і вже розгортаються мобільні госпіталі. І не тільки лікарні, вибачте, вже переповнені й морги", - сказала вона.

Читайте такожДискусія ведеться про інше: у Кабміні заявили, що зараз не обговорюють дату локдауну в Україні

За словами депутата, питання полягає в тому, які обмежувальні заходи вводити.

"Тому питання в тому, як бути далі - буде національний локдаун, або обласні, регіональні. На даний момент, як я розумію, рішення не прийнято, і це буде обговорюватися на РНБО. Це серйозне питання, у нас тут вже мутував британський вірус. Але літаки з Британії у нас не припинили польоти з того часу, як вірус був виявлений у Великобританії", - зазначила Клименко.

Попереднє засідання РНБО відбулося 11 березня. Рада доручила перевірити 236 народних депутатів, які 27 квітня 2010 року голосували за продовження перебування російського флоту в Севастополі на 25 років. Він також вирішив націоналізувати "Мотор Січ".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован