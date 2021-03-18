Чергове засідання РНБО під головуванням президента України відбудеться 19 березня.
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Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на джерело в Офісі президента.
Початок засідання намічено на 17:00.
За словами співрозмовника журналістів, прийняття гучних і сенсаційних рішень на засіданні РНБО не очікується.
Попереднє засідання РНБО відбулося 11 березня. Рада доручила перевірити 236 народних депутатів, які 27 квітня 2010 року голосували за продовження перебування російського флоту в Севастополі на 25 років. Він також вирішив націоналізувати "Мотор Січ".
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