За словами співрозмовника журналістів, прийняття гучних рішень на засіданні не планується.

Чергове засідання РНБО під головуванням президента України відбудеться 19 березня.

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Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на джерело в Офісі президента.

Початок засідання намічено на 17:00.

За словами співрозмовника журналістів, прийняття гучних і сенсаційних рішень на засіданні РНБО не очікується.

Попереднє засідання РНБО відбулося 11 березня. Рада доручила перевірити 236 народних депутатів, які 27 квітня 2010 року голосували за продовження перебування російського флоту в Севастополі на 25 років. Він також вирішив націоналізувати "Мотор Січ".

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Автор: Дмитро Захаров